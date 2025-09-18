Κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου – Μεταλλικός κουμπαράς το «ύποπτο» αντικείμενο

Λήξη συναγερμού σήμανε στο κέντρο της Αθήνας για το ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί στην οδό Σταδίου και συγκεκριμένα στον αριθμό 46.

Έπειτα από έλεγχο των Αρχών διαπιστώθηκε ότι τελικά επρόκειτο για μεταλλικό κουμπαρά.

Εκτενή έλεγχο πραγματοποίησε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της αστυνομίας

Παράλληλα, δόθηκε κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου που είχε κλείσει από την Τροχαία στο ύψος των οδών Αιόλου και Πεσματζόγλου, όπου και πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας.