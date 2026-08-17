Κάλυμνος: Προβληματισμός για την τέταρτη φωτιά φέτος στα Βλυχάδια – «Κάτι δεν πάει καλά», λέει ο δήμαρχος

Στην Κάλυμνο εκδηλώθηκε απόψε η τέταρτη πυρκαγιά φέτος στην περιοχή των Βλυχαδιών, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στις τοπικές αρχές και τον δήμαρχο Καλυμνίων, Γιάννη Μαστροκούκο. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και περιπολικών οχημάτων, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους πολίτες. Ο δήμαρχος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την επανάληψη των περιστατικών, τονίζοντας ότι «κάτι δεν πάει καλά» και αναμένονται περαιτέρω διερευνήσεις για τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε στην περιοχή των Βλυχαδιών, καθώς πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώνεται φέτος στην ίδια περιοχή.
  • Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς περιπολικά οχήματα έφτασαν έγκαιρα στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
  • Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι «κάτι δεν πάει καλά». Το γεγονός αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε στην περιοχή των Βλυχαδιών, καθώς, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Καλυμνίων Γιάννη Μαστροκούκου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώνεται φέτος στην ίδια περιοχή.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς περιπολικά οχήματα έφτασαν έγκαιρα στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στις 21:25 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

«Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε ο κ. Μαστροκούκος, εξηγώντας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα Βλυχάδια, πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης.

Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών. «Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τα αίτια της νέας πυρκαγιάς και οποιοδήποτε συμπέρασμα θα ήταν πρόωρο. Το γεγονός όμως ότι, σύμφωνα με τον δήμαρχο, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά μέσα στην ίδια χρονιά στην περιοχή δημιουργεί εύλογο προβληματισμό και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

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