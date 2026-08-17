Λασίθι: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κριτσά – Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 την Κυριακή σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 την Κυριακή σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.
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