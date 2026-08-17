Λασίθι: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κριτσά – Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση της Κριτσάς, στον Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, οριοθετήθηκε, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Το μέτωπο δεν απείλησε κατοικημένες ζώνες χάρη στην άμεση κινητοποίηση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 την Κυριακή σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.
  • Το μέτωπο αναπτύχθηκε σε περιοχή κοντά στον οικισμό της Κριτσάς, χωρίς ωστόσο να απειλήσει κατοικημένες ζώνες. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 την Κυριακή σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Το μέτωπο αναπτύχθηκε σε περιοχή κοντά στον οικισμό της Κριτσάς, χωρίς ωστόσο να απειλήσει κατοικημένες ζώνες. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η αποτελεσματική επέμβαση των δυνάμεών της απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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