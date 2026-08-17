Λασίθι: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κριτσά – Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 την Κυριακή σε δασική έκταση της Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.