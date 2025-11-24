Καλλιάνος για την επιδείνωση του καιρού: «Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά αυξημένη εγρήγορση»

«Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά αυξημένη εγρήγορση» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media o μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος για την επερχόμενη επιδείνωση του καιρού και το νέο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

«Από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, σταδιακά, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. […] Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος) αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού και κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου» αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Και προσθέτει: «Θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια έως το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και στην Αττική, ενώ θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό».

«Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι, για 4–5 ακόμη ημέρες -αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη- οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, συνοδευόμενες κατά διαστήματα και από τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων» συμπληρώνει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Από αύριο, Τρίτη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία βαθμιαία θα μεταβληθεί και ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος, με επίκεντρο τα Δυτικά τμήματα της χώρας. Στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στα κεντροδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου αναμένεται εκδήλωση καταιγίδων, κατά τόπους έντονων. Εκεί απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν εξαιρετικά κορεσμένα από τα προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με ήδη καταγεγραμμένες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η αιτία μιας νέας επιδείνωσης συνδέεται με τη μετατόπιση ενός αρκετά ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα. Έτσι, από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, σταδιακά, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος) αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού και κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου. Δευτερευόντως, θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι, από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια έως το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και στην Αττική, ενώ θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

Από την Κυριακή και μετά, το σύστημα θα αρχίσει να μετατοπίζεται ανατολικότερα, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, από πλευράς θερμοκρασιών, δεν αναμένεται πτώση. Αντιθέτως, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής, κατά περίπου 1–2°C.

Συμπέρασμα:

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι, για 4–5 ακόμη ημέρες -αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη- οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, συνοδευόμενες κατά διαστήματα και από τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων.

ΠΙΘΑΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα βορειοδυτικά)

Ενδέχεται να παρατηρηθούν εκ νέου αυξημένες απορροές, άνοδος της στάθμης ποταμών και χειμάρρων, υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, τοπικά πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις ή οδικά δίκτυα, καθώς και δυσκολίες στην απορρόφηση του νερού από τις υποδομές αποστράγγισης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης ή μεταφοράς φερτών υλικών, που μπορεί να φράξουν ρέματα και τάφρους.

ΠΙΘΑΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα Βορειοδυτικά)

Η παρατεταμένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις νέες βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν, ενδέχεται να επιβαρύνει την ευστάθεια πρανών και πλαγιών, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων, μικροκαθιζήσεων, καταπτώσεων βράχων ή υποχώρησης χωμάτων σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους. Σε περιοχές με ιδιαίτερα μαλακό ή διαβρωμένο υπόβαθρο, μπορεί να παρουσιαστούν τοπικές ρηγματώσεις ή προβλήματα σε τεχνικά έργα, όπως δρόμους, τοίχους αντιστήριξης ή αγροτικές υποδομές.

Συνεπώς, χρειάζεται απλώς αυξημένη εγρήγορση, κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε τυχόν μεταβολές στο έδαφος, στη ροή των υδάτων ή στα πρανή να εντοπιστούν έγκαιρα. Δεν πρόκειται για βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά για ενδεχόμενους κινδύνους που αξιολογούνται λόγω των υφιστάμενων συνθηκών κορεσμού του εδάφους.

Επεξήγηση χάρτη:

Παρατίθεται χάρτης αθροιστικού υετού (συνολικής βροχόπτωσης) από την Τρίτη έως και το Σάββατο, βάσει των προγνωστικών δεδομένων του αριθμητικού μοντέλου ECMWF για την ελληνική επικράτεια, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.windy.com (πηγή).

Όσο πιο σκούρες εμφανίζονται οι πορτοκαλί αποχρώσεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αναμενόμενα ύψη βροχής σε χιλιοστά. Αντίθετα, οι πράσινες αποχρώσεις υποδηλώνουν πιο τοπικές και ηπιότερες βροχοπτώσεις, ενώ οι μπλε ή γαλάζιες χρωματικές κλίμακες αντιστοιχούν σε ακόμη πιο εξασθενημένες και περιορισμένης έκτασης βροχές.

Οι θερμοκρασίες που αναγράφονται στον χάρτη αφορούν τις σημερινές ελάχιστες τιμές και δεν αποτελούν προγνωστική πληροφορία, επομένως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη.