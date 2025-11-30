Κακοκαιρία: Στο έλεος της Adel το Δίλοφο Ζαγορίου – Ξεριζώθηκαν πεύκα και κατέστρεψαν το κοιμητήριο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Στο έλεος της Adel το Δίλοφο Ζαγορίου – Ξεριζώθηκαν πεύκα και κατέστρεψαν το κοιμητήριο

Στο Δίλοφο Ζαγορίου, η σφοδρή κακοκαιρία Adel των τελευταίων 24 ωρών, με έντονη βροχή και ισχυρούς ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο κοιμητήριο του χωριού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ριπή των ανέμων ξερίζωσε πελώρια πεύκα, τα οποία καταπλάκωσαν και κατέστρεψαν μνήματα, αφήνοντας πίσω τους μια εικόνα βιβλικής καταστροφής. Το νεκροταφείο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Στο έδαφος, από την πτώση των τεράστιων δέντρων, έχουν δημιουργηθεί κρατήρες μεγάλου μεγέθους, εγκυμονώντας κινδύνους. Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την πιθανότητα άγρια ζώα να εισέλθουν στον χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ιερότητα των νεκρών.

Οι κάτοικοι του Διλόφου απευθύνουν έκκληση για άμεση παρέμβαση. Ζητούν την κοπή και απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων, καθώς και την τοποθέτηση πρόχειρης περίφραξης για την προστασία του χώρου.

