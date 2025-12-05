Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα 112 στην Μάνδρα – «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

Με ιδιαίτερη σφοδρότητα συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία Byron, δημιουργώντας μάλιστα πολλά προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Πριν από λίγη ώρα ήχησε το 112 στην Μάνδρα καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να πάνε σε πιο υψηλούς ορόφους εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων