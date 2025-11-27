Κακοκαιρία Adel: «Βούλιαξε» η Δυτική Ελλάδα – Ισχυρές βροχές σε Άρτα, Γιάννενα, Κέρκυρα

Στο επίκεντρο της «Adel» βρέθηκε η Δυτική Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να σαρώνουν περιοχές που ακόμα μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της προηγούμενης κακοκαιρίας.

Επίμονες και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις επηρέασαν εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα την Τετάρτη 26/11 και έως τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης 27/11, ενώ αυτή τη φορά επηρεάστηκε σημαντικά και η Πελοπόννησος. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις, τόσο σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας όσο και σχετικά με νεότερα προγνωστικά στοιχεία για την εξέλιξή της.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία, θα επηρεάσει το επόμενο 48ωρο περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα, καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr