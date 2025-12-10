Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, κυρίως στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με την ΕΜΥ περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά, καθώς θα φτάσει στους 14 με 15 βαθμούς στα βόρεια, στους 16 με 18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και στους 19 με 20 βαθμούς τοπικά στα νότια νησιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει ήπιος και ζεστός για την εποχή και τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στη χώρα μας.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός τονίζει πως «Την Τετάρτη περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα, με αραιές νεφώσεις, πυκνότερες το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με λίγες σύντομες τοπικές βροχές.

Μεταβλητούς, ασθενείς ανέμους στα δυτικά, 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά, 3 με 5, στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18-19, στα νησιά και την Κρήτη τους 20. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτερινά 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη, περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως, παρόλο που αρκετοί σπεύδουν να κάνουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπάρξει ασφαλής εικόνα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας. Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις». Όπως υπογραμμίζει, ο χειμώνας είναι εποχή με συχνές ανατροπές, και οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αν και ιστορικά το λευκό χριστουγεννιάτικο τοπίο στην Ελλάδα παραμένει περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα, ειδικά στα νότια γεωγραφικά πλάτη και στις μεγάλες πόλεις.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος εξηγεί πως η εικόνα για τις επόμενες ημέρες δείχνει ήπιες συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερες ψυχρές εισβολές. Όπως σημειώνει, «τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου 1,5 έως 2,5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα». Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες σύντομες «ανάσες» χειμώνα, το γενικό σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Τις νύχτες, η θερμοκρασία θα παραμένει σχετικά χαμηλή, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυμαίνεται σε φθινοπωρινά επίπεδα, με τις μεσημβρινές ώρες να φέρνουν θερμοκρασίες έως και 16 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμη και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την εποχική «ανωμαλία», ο καιρός δεν φαίνεται να κρύβει εκπλήξεις τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο. Ο Δεκέμβριος συνεχίζει με ήπιες καιρικές συνθήκες, μακριά από τη βαρυχειμωνιά, με ελάχιστες πιθανότητες για παγετό ή χιονοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όσο για τα Χριστούγεννα, τα μετεωρολογικά μοντέλα παραμένουν ασαφή, χωρίς να δίνουν ασφαλή εικόνα για ισχυρές ψυχρές εισβολές ή χιόνια στις μεγάλες πόλεις. Οι μετεωρολόγοι συνιστούν υπομονή και υπογραμμίζουν πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν πιο ακριβείς προβλέψεις.

“Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα…”

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025

Στην Κρήτη και την Εύβοια, νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες, και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες, και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες, και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025