Καιρός: Στον «φούρνο» η χώρα με 40άρια και αυξημένη υγρασία – Οι πιο δύσκολες ημέρες και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

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Στον «φούρνο» μπαίνει η χώρα με τον καύσωνα να… δείχνει τα δόντια του τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στους 40-41 βαθμούς, ενώ η πιο δύσκολη περίοδος τοποθετείται έως τις 23 Αυγούστου.

Αυτό το θερμό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία, επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση.

Σαββατοκύριακο με 40άρια

Το Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38-40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας τους 41.

Παράλληλα, το Σάββατο θα υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με σήμερα, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, έως 5-6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα είναι εντονότερη, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αστάθεια τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται, σύμφωνα με το ERTNews, να περάσει μια διαταραχή, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Θα κυμανθεί γενικά στους 38-39 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40.

Από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ένταση της διαταραχής της Δευτέρας και την ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Το ένα σενάριο θέλει το μελτέμι να ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας τα 6 και πιθανώς τα 7 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ηπιότερη διαταραχή και μικρότερη ενίσχυση των ανέμων, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να παραμείνουν κοντά στους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση, έως και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές, με το Σαββατοκύριακο να αποτελεί την κορύφωση του κύματος ζέστης.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ έως και τη Δευτέρα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωιτκά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά , όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημείωσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά.