Ηράκλειο: «Με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει» – Επεισόδιο on air μεταξύ θύματος ξυλοδαρμού και συζύγου δράστη

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε μία εργαζόμενη στην καθαριότητα σε λαϊκή αγορά στις Μοίρες Ηρακλείου. Η γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια ενός οδηγού, επειδή προσπάθησε να περάσει τον δρόμο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο STAR, μάλιστα, η σύζυγος του φερόμενου δράστη επιτέθηκε φραστικά στο θύμα.

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται στη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, υποστήριξε ότι ο οδηγός την έπιασε από τον λαιμό με την πρόθεση να τη πνίξει. «Με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει, με πιάνει μετά από πίσω σαν κεφαλοκλείδωμα και για να μην με χτυπήσει στο πρόσωπο έσκυψα το κεφάλι — πάνω από δέκα μπουνιές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ φέρει μελανιές στα χέρια και στα πόδια και τραυματισμό στον αυχένα.

Όμως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωντανής καταγραφής, η σύζυγος του δράστη εκτόξευσε ύβρεις και φράσεις προς το θύμα, λέγοντάς της «Δεν ντρέπεσαι;», «Εμένα δε με ξέρεις» και «Έχει κάνει ζημιά στον αυχένα;», ενώ το θύμα εμφανιζόταν σοκαρισμένο και με εμφανή σημάδια.

Ακόμη, της απευθύνθηκε λέγοντάς της ότι λέει ψέματα, ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της δεν την άγγιξε, επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, ενώ δε δίστασε να την πλησιάσει και να απλώσει χέρι.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο, ενώ οι υπάλληλοι καθαρισμού καθάριζαν την περιοχή μετά τη λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα κιγκλιδώματα τοποθετούνται στον δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η λαϊκή, να φύγει ο τελευταίος πωλητής και να καθαριστεί το σημείο. Ωστόσο, ο οδηγός, σύμφωνα με την καταγγελία, επέμεινε ότι «θα περάσει» πριν αδειάσει ο δρόμος, προχωρώντας σε ύβρεις και απειλές.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να διερευνηθεί. Η καταγγέλλουσα δηλώνει ότι θα ακολουθήσει νομικές ενέργειες κατά του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή, κατέβηκε από το όχημα και προκάλεσε σοβαρά τραύματα με την επίθεσή του.