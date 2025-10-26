Ηράκλειο: Άγιος καβγάς γυναικών για την μεταφορά τουριστών με λεωφορείο – Ο σύζυγος της μίας ξυλοκόπησε την άλλη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) στο Λιμάνι του Ηρακλείου, όταν δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν για τη μεταφορά τουριστών με λεωφορεία.

Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μπροστά στον επιβατικό σταθμό και φέρεται να τσακώθηκαν για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν ο σύζυγος της μίας, ο οποίος παρενέβη και επιτέθηκε στην 56χρονη επαγγελματία οδηγό λεωφορείου, τραυματίζοντάς την σοβαρά, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Την υπόθεση διερευνά η Λιμενική Αστυνομία Ηρακλείου, ενώ ο δράστης του ξυλοδαρμού παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

18:08 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

