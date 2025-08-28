Ηράκλειο: 38χρονη που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ χάρισε… φως με τον θάνατό της

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η διαδικασία δωρεάς ιστών, και συγκεκριμένα η λήψη κερατοειδών από 38χρονη δότρια που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου και της εξειδικευμένης μονάδας λήψης και μεταμόσχευσης της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, καθώς και του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο ρόλος του οποίου υπήρξε καταλυτικός για τον συντονισμό της διαδικασίας.

Η Διοίκηση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας, που με γενναιότητα και ανθρωπιά αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, προσφέροντας.