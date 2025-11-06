Ιόνια Οδός: Συνελήφθη 18χρονος που εντοπίστηκε να τρέχει με 218 χλμ/ώρα

Στη σύλληψη ενός 18χρονου που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Ιόνια Οδό και δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης των αστυνομικών, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο ίδιος εντοπίστηκε στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, με ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 100 χιλιομέτρων την ώρα στο σημείο εκείνο, ενώ δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Κέντρων Επιχειρήσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν το παραπάνω όχημα επί της Ιόνιας Οδού (ύψος Μεσολογγίου), προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού.

Σύμφωνα με το agriniosite.gr, ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 14 μήνες, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.