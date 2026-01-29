Ίμια: Τι λένε τα αρχεία Αρσένη για την πτώση του ελικοπτέρου

Το 2023 η Λούκα Κατσέλη είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Στιγμές» με τον Μάνο Νιφλή. Μεταξύ άλλων, η οικονομολόγος και πολιτικός αναφέρθηκε στην Κρίση των Ιμίων και στο τι υπάρχει στο αρχείο του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γεράσιμου Αρσένη, για την πτώση του ελικοπτέρου.

«Ζήσαμε δύσκολες στιγμές. Ίσως η πιο δύσκολη ήταν η Κρίση των Ιμίων. Ο Γεράσιμος δεν την ξεπέρασε ποτέ. Γιατί πίστευε ότι έπρεπε να είχε παραιτηθεί εκείνο το βράδυ και δεν το έκανε γιατί είχε προηγηθεί μόλις πριν από ένα-δύο μήνες, η εκλογή πρωθυπουργού που την είχε χάσει για δύο ψήφους και φοβόταν ότι θα συνδεόταν με αυτό. Μέχρι και το τέλος της ζωής του ουσιαστικά βασανιζόταν από αυτό. Και ήθελε να γράψει για τα Ίμια. Αισθανόταν πολύ βάρος. Κι ενώ είχε κάνει τόσα πράγματα, και σε κάθε υπουργείο που πέρασε, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και πολύ δυνατές αξιακές βάσεις» είχε πει η Λούκα Κατσέλη.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Γεράσιμος Αρσένης ήθελαν τότε να προχωρήσουν σε επανακατάληψη της βραχονησίδας και αυτό σταμάτησε βίαια από το Μέγαρο Μαξίμου και από το ΥΠΕΞ. Υπήρχαν δύο απόψεις. Του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Μαξίμου. Σε αυτήν τη σύγκρουση, ο Γεράσιμος υποχώρησε. Τον τυραννούσε αυτή η υποχώρηση μέχρι τον θάνατό του» είχε προσθέσει.

«Έχουμε στο αρχείο του Αρσένη όλο το υλικό που αποδεικνύεται ότι το ελικόπτερο δεν το έριξαν οι Τούρκοι, αλλά ήταν πρόβλημα του ίδιου του ελικοπτέρου. Υπήρξε μία οργή και αγανάκτηση από την πτώση του ελικοπτέρου και τον θάνατο των τριών μελών του. Ο Γεράσιμος Αρσένης πήγε στη κηδεία τους, μόνος του, καθώς είχε φοβερό το αίσθημα της ευθύνης. Στην ουσία ανέλαβε την ευθύνη, κάτι που δεν του αναλογούσε» είχε αποκαλύψει η Λούκα Κατσέλη στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.