Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την ύπαρξη ψευδούς προφίλ του Μητροπολίτη Φιλόθεου στο Facebook

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ

Την ύπαρξη ψευδούς προφίλ του Mητροπολίτη Φιλόθεου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με ανάρτησή της στο Facebook.

«Ενημερώνουμε τους χρήστες του διαδικτύου για μία νέα απόπειρα διαδικτυακής απάτης με θύμα το πρόσωπο του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, καθόσον το εμφανισθέν προφίλ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook με όνομα “Φιλόθεος Θεοχάρης – ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης (αρχιεπίσκοπος) Θεσσαλονίκης” και φωτογραφία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου είναι ΨΕΥΔΕΣ και, ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν λογαριασμό στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης, να απέχουν από οποιαδήποτε σύνδεση ή επικοινωνία με τους κρυπτομένους πίσω από αυτήν την διαδικτυακή απάτη», επισημαίνεται στην ανάρτηση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

