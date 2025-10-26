Η Θεσσαλονίκη τιμά τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την απελευθέρωση της πόλης – Παρουσία του ΠτΔ η επίσημη δοξολογία

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγιοσ δημητριοσ

Τον Πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό τιμά σήμερα η Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης  

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με πολύαρχιερατικό συλλείτουργο και την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Ο τριπλός εορτασμός θα κορυφωθεί την Τρίτη 28η Οκτωβρίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του «ΟΧΙ», με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

