Η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» το Καστελλόριζο: «Βάφτηκε» κόκκινο το νησί από τα λασπόνερα – Ο Δήμαρχος ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί να κηρυχθεί το Καστελλόριζο, ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Το ακριτικό νησί πλήττεται από την κακοκαιρία «Byron» με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μεγάλο ύψος βροχής και συγκεκριμένα για 250 χιλιοστά σε τρεις ώρες. Σοκάκια μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν.

«Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζό μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοί του είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθούν» αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ

Πλημμύρισαν κτίρια

Ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης δήλωσε στη Δημοκρατική πως το πρωί του Σαββάτου το νησί είχε «βαφτεί στο κόκκινο», αφού τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό σαν καταρράκτης εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν στο κορδόνι του Καστελλορίζου, εξαφανίζοντας την παραλιακή ζώνη που ήταν απροσπέλαστη κι ένα με τη θάλασσα.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να έχουν πλημμυρίσει.

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την επισκευή των ζημιών. Σημειώνεται ότι έχουν πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελλορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως αίθουσες διδασκαλίας γιατί το σχολείο βρίσκεται σε φάση εργασιών.

Δείτε φωτογραφίες της ιστοσελίδας Δημοκρατική