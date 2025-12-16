Hellenic Train: Με 93 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε η αμαξοστοιχία που είχε ακινητοποιηθεί στον Δομοκό  

Η αμαξοστοιχία IC57 αναχώρησε από το Λιανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, με 93 λεπτά καθυστέρηση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ηellenic Train.

Υπενθυμίζεται ότι η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, είχε ακινητοποιηθεί στην περιοχή του Δομοκού λόγω τεχνικού προβλήματος.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.