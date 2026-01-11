Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένο ζευγάρι κατάφερε να ξεγελάσει «υπάλληλο» του ΔΕΔΔΗΕ – Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του δράστη 

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα Γλυκά Νερά, ένα ζευγάρι κατάλαβε την «παγίδα» και κάλεσε την αστυνομία. Πριν ο δράστης αρπάξει τα χρυσαφικά που περίμεναν στο αλουμινόχαρτο, βρέθηκε με χειροπέδες.

Όπως τονίζει ο καταγγέλλων: «Ήταν η τέταρτη φορά που μας παίρνουν. Τις προηγούμενες δεν ανταποκριθήκαμε, αλλά αυτή τη φορά είπα ότι θα προσπαθήσω να τους παγιδέψω». Έτσι, ο άνδρας με τη γυναίκα του, προσποιήθηκαν ότι τους πιστεύουν, όταν τους τηλεφώνησαν.

Το Star δημοσιεύει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, όταν ο ένας πήγε να πάρει τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα στην εξώπορτα του σπιτιού τους στα Γλυκά Νερά, οι αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι τρέχουν και τον συλλαμβάνουν.

