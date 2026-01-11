Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένο ζευγάρι κατάφερε να ξεγελάσει «υπάλληλο» του ΔΕΔΔΗΕ – Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του δράστη 

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα Γλυκά Νερά, ένα ζευγάρι κατάλαβε την «παγίδα» και κάλεσε την αστυνομία. Πριν ο δράστης αρπάξει τα χρυσαφικά που περίμεναν στο αλουμινόχαρτο, βρέθηκε με χειροπέδες.

Όπως τονίζει ο καταγγέλλων: «Ήταν η τέταρτη φορά που μας παίρνουν. Τις προηγούμενες δεν ανταποκριθήκαμε, αλλά αυτή τη φορά είπα ότι θα προσπαθήσω να τους παγιδέψω». Έτσι, ο άνδρας με τη γυναίκα του, προσποιήθηκαν ότι τους πιστεύουν, όταν τους τηλεφώνησαν.

Το Star δημοσιεύει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, όταν ο ένας πήγε να πάρει τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα στην εξώπορτα του σπιτιού τους στα Γλυκά Νερά, οι αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι τρέχουν και τον συλλαμβάνουν.

Δείτε το βίντεο:

 

 

09:37 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σαντορίνη.  Σύμφωνα με το Γεωδυ...
09:27 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Αποφάσισαν να συναντηθούν 2 επιτροπές με τον πρωθυπουργό την Τρίτη – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των αιτημάτων τους

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το μεσημέρι του Σαββάτου και που ...
08:48 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Πλημμυρικά φαινόμενα: Δομικό και διαχρονικό το πρόβλημα στην Αττική – Τα «τρωτά» σημεία και οι παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωσή τους 

Οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες στην Ελλάδα όπως και το πρό...
08:39 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής με τους πυροσβέστες να επ...
