Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη – Δούκας: «Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γκάζι αστυνομική επιχείρηση συλλήψεις

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη σφράγιση του κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη στο Γκάζι.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», προσθέτει ο κ. Δούκας.

 

 

18:01 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

«Τραγούδησες για εμάς, το έθνος, τον λαό και την ιστορία» – Συγκίνηση, δάκρυα και μουσική στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου, πο...
17:02 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Συγκίνηση στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη

Μέσα σε κλίμα οδύνης χιλιάδες κόσμου λένε σήμερα (25/10) το «ύστατο χαίρε» στον Διονύση Σαββόπ...
16:14 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η στιγμή που η πομπή αναχωρεί υπό τους ήχους της «Συννεφούλας» για το Α’ Νεκροταφείο – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγουδώντας δυνατά τους στίχους της «Συννεφούλας» που έπαιζε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ...
15:34 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γαλάνη για Σαββόπουλο: Ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν όλο και καλύτερα την κάθε πολύτιμη λέξη σου

«Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα αυτές τις μέρες πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κα...
