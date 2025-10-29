Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος έχασε την ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να μεταφερθεί στον γιατρό – Η πτώση στο έδαφος και το χτύπημα από το όχημα του γιου του

Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Γλύφα, στη Φθιώτιδα, καθώς ένας ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, λίγο πριν μεταφερθεί στον γιατρό του.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, o γιος ενός 91χρονου, προσπάθησε να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο, όταν ο ηλικιωμένος ένιωσε αδιαθεσία. Δυστυχώς, όμως, τα γεγονότα πήραν απρόσμενη και οδυνηρή τροπή.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος αισθάνθηκε πως δεν είναι καλά και ο γιος του ανέλαβε να τον μεταφέρει γρήγορα στο γιατρό, με το αγροτικό του. Την ώρα που ο ηλικιωμένος πήγε να επιβιβαστεί στο όχημα, σωριάστηκε στο έδαφος. Τότε, ο γιος του έτρεξε να τον βοηθήσει. Φαίνεται, όμως, ότι το χειρόφρενο δεν είχε πιάσει, με αποτέλεσμα το όχημα να χτυπήσει τον άτυχο ηλικιωμένο.

Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο γρήγορα και μετέφερε τον 91χρονο στο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Στυλίδας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να ξεκαθαρίσουν τα αίτια της τραγωδίας που βύθισε στο πένθος την οικογένεια.