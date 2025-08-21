Φωτιά στην Αρκαδία – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Πέμπτη (21/8) στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ δεν αναφέρθηκε ότι κινδυνεύουν κατοικίες.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
