Φωτιά στην Αρκαδία – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά αρχείο

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Πέμπτη (21/8) στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ δεν αναφέρθηκε ότι κινδυνεύουν κατοικίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος από ανακοπή καρδιάς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος 0,10% για τον Γενικό Δείκτη

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπειτα από ανακοπή καρδιάς

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι

Spotify: Λανσάρει νέο εργαλείο ανάμιξης τραγουδιών με δυνατότητες DJ – Πώς λειτουργεί το «Mix»
περισσότερα
16:17 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Κάτω Αετός Σαγιάδας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Αε...
15:41 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Εύβοια: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της 

Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της....
14:57 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood που σώθηκε από γιατρούς του ΕΣΥ – Παραλίγο να πεθάνει σε τροχαίο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη για μια υπόθε...
14:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Η ζωή μέσα στη χλιδή, οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων – Στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν εστιάζουν οι Αρχές 

Πολυτελή ζωή φαίνεται πως έκαναν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Αν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο