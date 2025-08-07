Φωτιά στη Ροδόπη – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη  και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

