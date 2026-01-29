Φωτιά σε μονοκατοικία στα Φωτεινά Πιερίας κατεσβέσθη από την Πυροσβεστική – Καταστράφηκε ολοκληρωτικά ο πρώτος όροφος

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευρο της Τετάρτης σε μονοκατοικία στον κεντρικό δρόμο των Φωτεινών Πιερίας, καταστρέφοντας ολοσχερώς τον πρώτο όροφο της κατοικίας.
  • Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς δεν κινδύνεψαν άνθρωποι ούτε απειλήθηκαν παρακείμενες ιδιοκτησίες.
  • Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε μονοκατοικία στον κεντρικό δρόμο των Φωτεινών Πιερίας, η οποία κατεσβέσθη μετά από άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον πρώτο όροφο όπου βρισκόταν η κατοικία με κεραμοσκεπή.

Σύμφωνα με το τοπικό site odelalis.gr, η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 19:30 και η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα και οι φλόγες δεν απείλησαν παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για περίπου δύο ώρες.

Σημειώνεται πως στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί κατάστημα εστίασης, το οποίο δεν επηρεάστηκε από το συμβάν. Παρά τη σοβαρότητα της φωτιάς, δεν κινδύνεψαν άνθρωποι, καθώς απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τον χώρο.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ, αφήνοντας πίσω της σοβαρές υλικές ζημιές στην κατοικία.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

03:39 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

