Φοινικούντα: «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη» – Η απολογία του ανιψιού και το βίντεο με το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στον επιχειρηματία φίλο του από το Κολωνάκι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, χθες, για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Τα όσα ισχυρίστηκαν κατά τις απολογίες τους, που διήρκεσαν πάνω από 13 ώρες, δεν έπεισαν την πρώτη τακτική ανακρίτρια Καλαμάτας και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 33χρονος ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κπάμπινγκ, ο οποίος έπεσε νεκρός το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Ο ανιψιός αρνήθηκε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και επέμεινε στην αθωότητά του.

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την αλήθεια. Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν άριστη και δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ μας. Αδυνατώ να κατανοήσω πώς, ενώ υπήρξα θύμα καθώς τραυματίστηκα και εγώ από πυροβολισμό κατέληξα να αντιμετωπίζω κατηγορίες», ανέφερε ο ανιψιός του θύματος, σύμφωνα με το Mega.

Ωστόσο, οι αρχές έχουν στοιχεία που τον ενοχοποιούν: οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό φονικό, αλλά και μια σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι όχι μόνο ενορχήστρωσε την δολοφονία του θείου του αλλά μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Το βίντεο με το όχημα του ανιψιού

Ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο φαίνεται ότι συμβαδίζει με τα επιχειρήματα της ανακρίτριας. Σύμφωνα με το Mega, στο βίντεο καταγράφεται το μαύρο αυτοκίνητο του ανιψιού να περνά μπροστά από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας στις 18:45 της 6ης Οκτωβρίου, δηλαδή 23 ώρες μετά το διπλό φονικό. Τριάμισι λεπτά αργότερα, εμφανίζεται πεζός στα ΚΤΕΛ και ο 22χρονος, που έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση.

«Μια ημέρα μετά τη δολοφονία του θείου μου βρέθηκα στην Καλαμάτα για να επισκεφτώ την μητέρα μου, δεν μετέφερα ούτε διευκόλυνα με κανέναν τρόπο τον φερόμενο εκτελεστή. Είμαι αθώος», υποστήριξε ο ανιψιός του θύματος στην απολογία του.

Τι είπε στην απολογία του ο επιχειρηματίας

Μετά τον ανιψιό την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο επιχειρηματίας από το Κολωνάκι και εργοδότης του 22χρονου. Ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο επί 6 ώρες.

«Είμαι αθώος. Μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο που είναι υπάλληλος μου και αυτό το κατέθεσα από την πρώτη στιγμή στην ανακρίτρια. Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες ή μέρες πριν το έγκλημα. Για μένα ήταν κάτι συνηθισμένο να μιλάω με τους υπαλλήλους μου για υποθέσεις της δουλειάς μας σε καθημερινή βάση», είπε ο επιχειρηματίας στην απολογία του.

Την ίδια στιγμή παραμένει καταζητούμενος ένας 30χρονος άνδρας, συνέταιρος του επιχειρηματία από την Αθήνα, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την περασμένη Τετάρτη, με το οποίο του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στη διπλή δολοφονία.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με την ανακρίτρια να περνάει «από κόσκινο» κι άλλα πρόσωπα για πιθανή συμμετοχή τους στο φονικό.

Δείτε το βίντεο: