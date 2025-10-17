Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Πώς άρπαξαν κοσμήματα αξίας 90.000 ευρώ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας κοσμήματα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα στόχευε ηλικιωμένα άτομα, ζητώντας τους να τοποθετήσουν κοσμήματα σε εξωτερικούς χώρους με πρόσχημα διαρροή ρεύματος, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας κοσμήματα σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων τηλεφωνικών απατών σε βάρος πολιτών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 12/10 στην περιοχή του Περιστερίου 21χρονος, ως μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και απάτη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Οι κατηγορούμενοι απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας 90.000 ευρώ

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένα κυρίως άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια, μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

