Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 30/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς «ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο».
  • Πρόκειται για τον Μοσαλάμ Αχμάντ, 14 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 29/01/2026 και ώρα περίπου 6:00 π.μ.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 30/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 29/01/2026 και ώρα περίπου 6:00 π.μ., εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής, ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον), 14 ετών,
με καταγωγή από την Αίγυπτο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 30/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς
ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν μπλε παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια».

