Εντοπίστηκαν όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – 3 συλλήψεις

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντοπίστηκαν συνολικά 4 όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. που έγινε στις 20/12 εντοπίστηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια,

δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,

καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και

αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες, ένας 71χρονος, ένας 48χρονος και μία 44χρονη, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.