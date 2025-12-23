Εντοπίστηκαν όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – 3 συλλήψεις

Σύνοψη από το

  • Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντοπίστηκαν συνολικά 4 όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία εντοπίστηκαν πιστόλι, δίκαννο που είχε δηλωθεί κλοπή το 2005, καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και αεροβόλο όπλο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Περιπολικό αστυνομίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντοπίστηκαν συνολικά 4 όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. που έγινε στις 20/12 εντοπίστηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια,
  • δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,
  • καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και
  • αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες, ένας 71χρονος, ένας 48χρονος και μία 44χρονη, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

10:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ποσειδώνος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του Μοσχάτου – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης (23/12), έπειτα από φωτιά που ...
09:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφ...
09:15 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Πώς θα κινηθούν

Στο εορταστικούς ρυθμούς μπαίνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις ...
08:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στον περιφερειακό – Δείτε βίντεο αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/12) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά...
