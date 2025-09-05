ΕΛ.ΑΣ για «ρατσιστικά δρομολόγια» στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Ουδέποτε έχουμε συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη

«Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο» σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με τις καταγγελίες για «ρατσιστικά δρομολόγια» στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας.

