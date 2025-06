Έκλεψαν ψάρια από μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη καθώς άγνωστοι έκλεψαν ψάρια και εξοπλισμό από μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη οπότε και κλάπηκαν ψάρια από ένα ιχθυοκλωβό της πιλοτικής μονάδας του ΕΛΚΕΘΕ, που λειτουργεί σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση στον όρμο της Σούδας στη θέση «Λιμνιωνάρι της Γριάς».

Επίσης, προκλήθηκε ζημιά σε ακριβό, αλλά και μοναδικό εξοπλισμό της μονάδας, που σχετίζεται με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ψαριών και των περιβαλλοντικών συνθηκών επί 24-ώρου βάσης. Πέρα από την οικονομική ζημιά που τέτοιες ενέργειες επιφέρουν στη λειτουργία της μονάδας, μεγαλύτερης σημασίας είναι οι ερευνητικές απώλειες, καθώς πειράματα που έχουν ξεκινήσει πριν αρκετό χρόνο καταστρέφονται και είναι δύσκολο να αναπληρωθούν. Θα επιφέρουν επίσης πολλαπλάσιο κόστος στο ΕΛΚΕΘΕ, καθυστέρηση στη συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων, και δυσλειτουργία στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου του ΕΛΚΕΘΕ, που χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

Επιδρομές… δραστών

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η πειραματική μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ γίνεται στόχος αγνώστων που πραγματοποιούν επιδρομές τις νυχτερινές ώρες και παίρνουν ψάρια από τους κλωβούς. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει την περιουσία του και έχει γίνει μήνυση στις τοπικές αρχές, ενώ θα γίνουν επίσης οι απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας στη Σούδα.

Οι μονάδες ιχθυοκλωβών του ΕΛΚΕΘΕ

Το Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ, λειτουργεί από το 2004 αυτή την πιλοτικής κλίμακας μονάδα ιχθυοκλωβών, και σήμερα η υποδομή περιλαμβάνει 4 συστοιχίες τετράγωνων ιχθυοκλωβών και 5 κυκλικών. Η λειτουργία της εξυπηρετείται από δύο σκάφη εργασίας και μια πλατφόρμα με γερανό ενώ στη μονάδα υπάρχει οικίσκος αποθήκευσης στον οποίο και έχουν τοποθετηθεί Φ/Β στοιχεία και ανεμογεννήτρια για τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

Η υποδομή έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αποτελεί ένα πεδίο δοκιμών νέων μεθόδων και νέων εργαλείων εκτροφής. Είναι η μοναδική στο είδος της στη Μεσόγειο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εξυπηρετεί την υλοποίηση διαφόρων ερευνητικών έργων με εθνική ή Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Προσφέρει 3 μόνιμες θέσεις εργασίας ενώ είναι χώρος εκπαίδευσης φοιτητών και τεχνικού προσωπικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόσφατα, το ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ αναγνωρίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο Αλιείας της Μεσογείου του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (General Fisheries Council of the Mediterranean of the Food and Agriculture Organization of the United Nations) σαν Μεσογειακό Κέντρο Επίδειξης Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας (Mediterranean Marine Aquaculture Demonstration Centre, MM-ADC), το τέταρτο ADC που υπάρχει στη Ευρώπη, και η μονάδα αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες λόγω της μοναδικότητάς της.