Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (17/6)

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και να βρουν γρήγορα το πλησιέστερο φαρμακείο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την τοποθεσία του στον χάρτη.