Εφιάλτης για Βρετανίδες τουρίστριες στην Κέρκυρα – Πήρε φωτιά το κλιματιστικό στο δωμάτιό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Νύχτα εφιάλτης για τρεις νεαρές τουρίστριες από την Βρετανία, που επέλεξαν την Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι τουρίστριες ηλικίας 21 ετών, παρατήρησαν μία βλάβη στο κλιματιστικό που βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους στον Κάβο και το ανέφεραν δύο φορές στους υπεύθυνους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ωστόσο, αφού δεν είχε γίνει καμία ενέργεια, τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου, το μηχάνημα τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ οι ίδιες είχαν πέσει για ύπνο.

“Κοιμόμασταν όλες όταν άκουσα τη Μέγκαν να μας φωνάζει ‘Φωτιά, φωτιά! Βγείτε έξω τώρα!'”, περιγράφει η μία 21χρονη εκ των τριών τουριστριών από την Βρετανία.

AC unit set alight while asleep in Olympian Village Hotel Kavos, just about got out in time or consequences unbearable to think about, lucky to be alive @jet2tweets gave us nothing for a near death experience absolutely disgusting pic.twitter.com/DYx4mQ5Pg8

— Alycia 🕊 (@alycia_mcnamara) August 8, 2022