Βρετανία: Εικόνες πανικού στα σούπερ μάρκετ – Άδειασαν τα ράφια με τα εμφιαλωμένα νερά

Πανικός επικρατεί σε σούπερ μάρκετ στη Βρετανία λόγω των προβλημάτων ξηρασίας και του καύσωνα. Οι Βρετανοί σπεύδουν στα καταστήματα και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζουν χρήστες του Twitter σε πολλά από αυτά, τα ράφια με τα εμφιαλωμένα νερά έχουν αδειάσει.

Supermarkets ration bottled water as drought leads shoppers to panic buy https://t.co/lQvg7nqO3z

Οι καταναλωτές πανικόβλητοι αγοράζουν μαζικά εμφιαλωμένο νερό, ενώ την ίδια ώρα οι Υπηρεσίες Ύδρευσης καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τη διάρκεια των ντους, να ποτίζουν με τα αποπλύματα τα φυτά τους και να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σκονισμένα.

The drought has sparked a wave of panic buying at supermarkets https://t.co/1OPtpHrXS6

— WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) August 13, 2022