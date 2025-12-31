ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδων βιολογικής ξανθής σταφίδας

  • Ο ΕΦΕΤ διαπίστωσε την παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια σε σταφίδα προέλευσης Αργεντινής που διακινείται στην ελληνική αγορά.
  • Πρόκειται για το προϊόν «Βιο Farma Bio Σταφίδα Ξανθή» σε συσκευασία των 200 γρ., το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΕ.
  • Η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος, ενώ ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.
Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά σταφίδας, προέλευσης Αργεντινής, στην οποία διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Βιο Farma Bio Σταφίδα Ξανθή» σε συσκευασία των 200 γρ., το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, οι καταναλωτές δύνανται να απευθύνονται στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. (https://www.dimfil.gr)

16:07 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

