Δήμος Θεσσαλονίκης: Διανομή δωρεάν σκυλοτροφών σε φιλοζωικές οργανώσεις και δημότες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στη διανομή σημαντικής ποσότητας σκυλοτροφών σε φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές δημότες που φροντίζουν καθημερινά τα αδέσποτα, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και της μέριμνας για τα ζώα εντός των ορίων του.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη δωρεάς από ιδιωτική εταιρεία και έχει στόχο την έμπρακτη ενίσχυση των ανθρώπων και των φορέων που συμβάλλουν με συνέπεια στην προστασία και τη φροντίδα των ζώων.

Δικαιούχοι είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι εγγεγραμμένοι εθελοντές φιλόζωοι του Δήμου και όσοι πολίτες εγγράφονται επί τόπου στη λίστα εθελοντών κατά την παραλαβή των τροφών.

Η ποσότητα που θα διανεμηθεί είναι 20 κιλά σκυλοτροφής ανά μεμονωμένο φιλόζωο και τουλάχιστον 60 κιλά ανά οργάνωση, κατά σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του δήμου στο τηλέφωνο 2310 208-793.

