ΔΕΘ 2025: 3.000 αστυνομικοί, drones και «Αύρες» – Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΔΕΘ- μέτρα- ΕΛ.ΑΣ.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 2.500 με 3.000 αστυνομικούς.

Οι δρόμοι περιμετρικά της ΔΕΘ και του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» αναμένεται να κατακλυστούν από διμοιρίες της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες θα καταφθάσουν και από την Περιφέρεια αλλά και από την Αθήνα. Από αέρος θα επιτηρούν drones τα οποία θα μεταφέρουν ζωντανή εικόνα στο Επιχειρησιακό Κέντρο, ενώ στο πεδίο θα βρίσκονται δύο «Αύρες», έπειτα από αίτημα για την άφιξη ακόμη ενός θωρακισμένου οχήματος εκτόξευσης νερού.

Στην… εξίσωση και το μετρό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο επίκεντρο των «κόκκινων σημείων» τίθενται για πρώτη φορά σε εγκαίνια ΔΕΘ και οι στάσεις του μετρό, ιδίως το «Σιντριβάνι». Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι δεν αποκλείεται ακόμη και ο αποκλεισμός σε συγκεκριμένο κομμάτι της βασικής γραμμής, μια τακτική η οποία ακολουθείται επί σειρά ετών και στην Αθήνα.

Εντός ημερών αναμένεται και ο σχεδιασμός για τον αποκλεισμό των δρόμων, με σταδιακές διακοπές γύρω από το «Βελλίδειο».

«Ζεσταίνουν μηχανές» και οι αγρότες

Στην πλατεία Επανομής ήδη προσυγκεντρώνονται οι αγρότες με τρακτέρ. Έχουν εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσουν σε πορεία προς τη ΔΕΘ – Helexpo, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου να δίνει το στίγμα και να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου.

