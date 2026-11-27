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Το 2026, για πρώτη φορά στα χρονικά, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ήταν για επτά συνεχόμενες ημέρες κατά 2° Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία για το κλίμα Copernicus.

Οι θερμοκρασίες από τις 18 ως τις 24 Νοεμβρίου ήταν υψηλότερες κατά περισσότερους από 2° Κελσίου σε σύγκριση με τη μέση θερμοκρασία των ίδιων ημερών για την περίοδο 1850-1900.

«Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να ξεπεραστεί το μακροπρόθεσμο όριο των 2° Κελσίου της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει το κλίμα μας», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέργκες επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στον Copernicus.

Πριν από τον Νοέμβριο το όριο αυτό είχε ξεπεραστεί σε έξι ξεχωριστές ημέρες: τέσσερις τον Φεβρουάριο του 2024 και δύο τον Νοέμβριο του 2023. Επίσης είχε ξεπεραστεί σε τρεις ξεχωριστές ημέρες νωρίτερα τον Νοέμβριο φέτος.

Η διεθνής κοινότητα έχει στόχο να περιορίσει την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5° Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα προκειμένου να αποφύγει τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο έκθεση του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι πλέον αναπόφευκτο να ξεπεραστεί το όριο αυτό, τουλάχιστον προσωρινά.

Οι τρέχουσες υψηλές θερμοκρασίες δεν οφείλονται μόνο στην υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, αναμένεται να είναι εξαιρετικά ισχυρό.

«Το Ελ Νίνιο θα έρθει και θα φύγει. Το θεμελιώδες πρόβλημα της θέρμανσης που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όμως, δεν θα εξαφανιστεί, εκτός κι αν μειώσουμε αυτές τις εκπομπές», δήλωσε η Μπέργκες.