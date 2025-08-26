Χανιά: Διέρρηξαν ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου παραμονή της γιορτής

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/08) ο μικρός Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στην περιοχή Όαση Βαρυπέτρου στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει εντύπωση, καθώς σημειώθηκε την παραμονή της γιορτής του Αγίου.

Οι άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα του ναού και μπήκαν στο εσωτερικό. Κατευθύνθηκαν αμέσως προς το παγκάρι, όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρει το kriti360.gr, ήταν άδειο και έτσι δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα.

Ο ιερέας του ναού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.