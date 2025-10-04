Χαμός στο Κερατσίνι: Γερανός έπεσε πάνω σε 10 παρκαρισμένα αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ

Χαμός στο Κερατσίνι: Γερανός έπεσε πάνω σε 10 παρκαρισμένα αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ
Πηγή φωτογραφίας: thriassio.gr

Aναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Σπετσών στο Κερατσίνι, όταν ένα γερανοφόρο όχημα προσέκρουσε σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του κολυμβητηρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το thriassio.gr, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για έντονη αναστάτωση και έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή της πρόσκρουσης. Όπως δήλωσε μάρτυρας, «από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς τα αυτοκίνητα ήταν άδεια εκείνη την ώρα».

Οι εικόνες των παραμορφωμένων οχημάτων προκαλούν σοκ, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διαπιστωθεί αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη γειτονιά, με πολλούς κατοίκους να ζητούν περισσότερα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας στους δρόμους της περιοχής.

Πηγή φωτογραφίας: thriassio.gr

