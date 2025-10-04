Χαλκίδα: Συναγερμός για όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (3/10) στην περιοχή της Ποσειδωνίας Χαλκίδας, όταν ξέσπασε φωτιά σε όχημα.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Τι να κάνετε σε περίπτωση φωτιάς σε όχημα

Η φωτιά σε αυτοκίνητο μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ειδικοί συμβουλεύουν: