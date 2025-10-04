Χαλκίδα: Συναγερμός για όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (3/10) στην περιοχή της Ποσειδωνίας Χαλκίδας, όταν ξέσπασε φωτιά σε όχημα.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Τι να κάνετε σε περίπτωση φωτιάς σε όχημα

Η φωτιά σε αυτοκίνητο μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ειδικοί συμβουλεύουν:

  • Παραμείνετε ψύχραιμοι και σταματήστε το όχημα σε ασφαλές σημείο, μακριά από άλλα αυτοκίνητα ή εύφλεκτα υλικά.
  • Σβήστε αμέσως τον κινητήρα και απομακρυνθείτε από το όχημα.
  • Ειδοποιήστε την  Πυροσβεστική (199) δίνοντας σαφή αναφορά για το σημείο. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το καπό εάν βλέπετε φλόγες, καθώς μπορεί να τροφοδοτήσετε τη φωτιά με οξυγόνο και να προκληθεί έκρηξη.
  • Αν υπάρχει πυροσβεστήρας, χρησιμοποιήστε τον μόνο αν η φωτιά είναι μικρή και περιορισμένη, πάντα κρατώντας απόσταση ασφαλείας.
  • Μην επιστρέψετε στο όχημα για να πάρετε προσωπικά αντικείμενα. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα.

