Χαλκίδα: Άνδρας έπεσε θύμα άγριας επίθεσης – Ανήλικοι τον περικύκλωσαν και τον έσυραν στην άσφαλτο για ένα κινητό

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Χαλκίδα, όταν ένας άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση και ληστεία από ομάδα νεαρών, ενώ περπατούσε στην οδό Αναστάσεως. Ο άνδρας κινούνταν πεζός λίγο μετά τις 23:30, όταν τέσσερα ανήλικα άτομα τον πλησίασαν και τον περικύκλωσαν, αιφνιδιάζοντάς τον.

Η επίθεση εξελίχθηκε μέσα σε λίγες στιγμές. Οι ανήλικοι άρχισαν να χτυπούν τον άνδρα με γροθιές, σε μια προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν. Οι δράστες έσυραν τον άνδρα στο έδαφος και συνέχισαν να ασκούν βία, μέχρι να του αποσπάσουν το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά του αντικείμενα. Αμέσως μετά, οι τέσσερις νεαροί τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, εγκαταλείποντας το θύμα τραυματισμένο στο σημείο.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα, και αστυνομικοί του Τμήματος Χαλκίδας έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τον άνδρα και να ξεκινήσουν την έρευνα. Η Αστυνομία συγκέντρωσε μαρτυρίες και στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και ξεκίνησε έρευνες στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων που συμμετείχαν στην επίθεση.

