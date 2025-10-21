Χαλάνδρι: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που δέχτηκε τη σχετική κλήση λίγο μετά τις δέκα το βράδυ, η πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστη προς το παρόν αιτία σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με τη φωτιά να κατασβήνεται πλήρως έπειτα από περίπου μια ώρα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο κατοικίας στον δήμο Χαλανδρίου Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 20, 2025

Αναφορές για τραυματίες δεν υπάρχουν, παρά μόνο για υλικές ζημιές, ενώ για το περιστατικό διενεργεί έρευνα το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής.