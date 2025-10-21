Χαλάνδρι: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι.

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που δέχτηκε τη σχετική κλήση λίγο μετά τις δέκα το βράδυ, η πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστη προς το παρόν αιτία σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με τη φωτιά να κατασβήνεται πλήρως έπειτα από περίπου μια ώρα.

Αναφορές για τραυματίες δεν υπάρχουν, παρά μόνο για υλικές ζημιές, ενώ για το περιστατικό διενεργεί έρευνα το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

02:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

