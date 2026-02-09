Αττική Οδός: Απάτη με δήθεν μηνύματα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Αττική Οδός με ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους κατόχους e-PASS για παραπλανητικά μηνύματα (SMS).

«Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του» σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αττικής Οδού

H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δεν θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας.