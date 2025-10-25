Αθήνα: Εξαφανίστηκαν 2 ανήλικοι από χώρο φιλοξενίας στη Βικτώρια – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χάμογελο του Παιδιού

Ανακοίνωση εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση 12χρονου και 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας στην Αθήνα.

«Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 24/10/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Βικτώριας στην Αθήνα, ο Αλί Σίνα (ον.) Ρεζάϊ (επ.), ηλικίας 12 ετών και η
Σαριφά (ον.) Ρεζάϊ (επ.), ηλικίας 17 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες, 24/10/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε
άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο».

