Ασπρόπυργος: Ναρκωτικά βρέθηκαν σε τάπερ παγωτού μέσα σε διαμέρισμα – Τα εντόπισε σκύλος της Αστυνομίας

Αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ φαγητού μέσα σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πίσω από πλυντήριο ρούχων.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Star, φαίνεται ότι τα τάπερ ήταν τυλιγμένα με νάιλον και κρυμμένα πίσω από τη συσκευή, όμως ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της αστυνομίας τα εντόπισε αμέσως, χαλώντας το σχέδιο των δραστών.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το τμήμα δίωξης εγκλημάτων Ασπρόπυργου έλαβε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους της περιοχής, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινόβγαινε ένας άνδρας που κινούνταν ύποπτα και πιθανόν εμπλεκόταν σε εμπορία ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τις πληροφορίες, προχώρησαν σε επιχείρηση. Για να μπουν στο σπίτι χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να εισέλθουν από την μπαλκονόπορτα, προκειμένου να φτάσουν στον χώρο όπου ήταν κρυμμένη η ποσότητα των ναρκωτικών.

