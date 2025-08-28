Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/8), σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ, της ΟΕΠΤΑ, αστυνομικός σκύλος και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.ά., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κάμερα παρακολούθησης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Δείτε το βίντεο: