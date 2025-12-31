«Άσπρη» ημέρα στην Εύβοια: Σε ποιες περιοχές χιονίζει – Δείτε βίντεο

  • Ξεκίνησε ο χιονιάς στην Εύβοια σήμερα, Τετάρτη παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με χιονοπτώσεις στα χωριά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.
  • Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα, με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ξεκίνησε ο χιονιάς στην Εύβοια σήμερα, Τετάρτη παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αυτή την ώρα χιονίζει στα χωριά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται από Στενή προς Στρόπωνες και δουλεύουν για το άνοιγμα των δρόμων.

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

10:07 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

