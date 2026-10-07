Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: Την Κυριακή απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης – Ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης, λέει ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας

Ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία της απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

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Φίλιππος Καμπούρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
  • Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, που ανέλαβε την υπεράσπιση, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία της απάτης, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ.
  • Ο δικηγόρος τόνισε πως «δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη» όταν πρόκειται για οφειλές, ενώ πρόσθεσε ότι οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση συχνά καταρρίπτονται ενώπιον του δικαστηρίου.

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Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, την υπεράσπιση του προέδρου του ΛΑΟΣ και της συζύγου του ανέλαβε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας.

Ο συνήγορος ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία της απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

«Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας.

Ο δικηγόρος εξήγησε ακόμη ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εντολέα του, σε ορισμένες εταιρείες εργαζόταν ως υπάλληλος, σε άλλες συμμετείχε ως αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα, από την οποία προέκυψαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι τέτοιες κατηγορίες εξετάζονται και κρίνονται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι κατά την άποψή του σε πολλές περιπτώσεις καταρρίπτονται ενώπιον του δικαστηρίου.

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