Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ο «αρχηγός» και ο λογιστής – Η ανώνυμη καταγγελία που «ξετύλιξε» το κουβάρι της υπόθεσης

Ξεκίνησε ο κύκλος των απολογιών των συλληφθέντων για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα όσα ισχυρίστηκαν κάποιοι εκ των κατηγορουμένων, καθώς και η ανώνυμη καταγγελία από την οποία ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι στις πολύωρες απολογίες τους αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Η απολογία του φερόμενου ως αρχηγού

Κατά την απολογία του, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος σύμφωνα με πληροφορίες, μίλησε για αβάσιμες και αναπόδεικτες κατηγορίες. «Όλες μου οι ρητές συμμετοχές είναι αυτές που ρητώς δηλώνω, αρνούμενος ότι χρησιμοποιώ ”αχυρανθρώπους” και εικονικές εταιρείες όπως αβασίμως και με αόρατες και αναπόδεικτες πιθανολογήσεις αιτιάται η Οικονομική Αστυνομία», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο φερόμενος ως αρχηγός απολογήθηκε για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά όχι για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς σύμφωνα με τους συνηγόρους του, δεν προέκυψαν στοιχεία ότι έχει διαπραχθεί αυτό ο αδίκημα.

Ο δικηγόρος του, κ. Ιωάννης Σαμέλης, σε δηλώσεις του τόνισε πως: «Οι φορολογικές Αρχές δεν έχουν ελέγξει κανέναν από αυτούς, δεν έχουν εκδώσει καμία οριστική καταλογιστική πράξη και ήρθαμε να απολογηθούμε για αδίκημα φοροδιαφυγής χωρίς να είμαστε οφειλέτες και χωρίς να έχει γίνει κανένας φορολογικός έλεγχος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη του κυκλώματος από το 2023 έως το 2025 φέρεται να είχαν συστήσει 370 εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια με στόχο την είσπραξη ΦΠΑ.

Τι ισχυρίστηκε ο λογιστής

Ο κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να είπε: «Σε ανύποπτο χρόνο μου τηλεφώνησε εκ νέου ο φερόμενος αρχηγός για να συνεργαστούμε. Με ενημέρωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και διάφοροι φίλοι του και συνεργάτες του είχαν πολλές εταιρείες στη κατοχή τους και έψαχναν λογιστή. Εγώ, από την μια ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, αλλά από την άλλη έβλεπα ως μια επαγγελματική ευκαιρία το να αποκτήσω πελάτες, επιχειρηματίες. Ζήτησα στοιχεία επικοινωνίας για να μιλήσω μαζί τους ή να με φέρει σε επαφή μαζί τους, αλλά μου ανέφερε πως δεν χρειάζεται προς το παρόν, αρκεί να του έδινα τον ΑΦΜ μου, προκειμένου να με εξουσιοδοτήσουν για να κάνω άμεσα κάποιες εργασίες, για τις οποίες θα πληρωνόμουν αρκετά καλά».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζομπάς, δήλωσε «Θα προβάλλει όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και θεωρώ ότι θα έχει αίσια έκβαση και θα αφεθεί ελεύθερος στο τέλος».

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 8 του κυκλώματος.

Πώς ξετύλιξαν το κουβάρι οι Αρχές

Από μία ανώνυμη καταγγελία που ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο της ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής και εγκέφαλο του κυκλώματος, ξεκίνησε η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Eγκλημάτων για το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

«Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων ετοιμαζόταν να λάβει κι άλλο μεγάλο ποσό»

Για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων και τον παράνομο ΦΠΑ, η Κ. Δημογλίδου σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι: «το κύκλωμα που είχε καταφέρει να λάβει περισσότερα από 4 εκατομμύρια μέσα από αυτή τη διαδικασία, ετοιμαζόταν να λάβει ακόμα ένα μεγάλο ποσό 3.500.000 ευρώ, ενώ φαίνεται ότι επειδή ακριβώς αντιλήφθηκαν ότι θα πραγματοποιηθεί οικονομικός έλεγχος από αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ακύρωσαν τιμολόγια ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί.

Εδώ πρέπει να ξεκινήσει ένας καινούργιος κύκλος ερευνών, καθώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν ερευνηθεί μόνο από το διάστημα 2023 έως και την πραγματοποίηση της επιχείρησης. Δεν γνωρίζουμε αν δραστηριοποιούνταν νωρίτερα και ποιο μπορεί να είναι το κέρδος τους στο παρελθόν και αν λειτουργούσαν με την ίδια σύσταση ή συμμετείχαν και άλλα μέλη».