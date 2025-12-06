Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ολοκληρώθηκε η πορεία στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Με κεντρικό σύνθημα «εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι το Σύνταγμα.

Λίγο προτού ολοκληρωθεί η διαδήλωση, η κεφαλή της πορείας προσπάθησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθεί στα Εξάρχεια, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Μπενάκη με Πανεπιστημίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών.

Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μπλοκ της διαδήλωσης κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια, όπου και ολοκληρώθηκε η πορεία.

Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.