Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ολοκληρώθηκε η πορεία στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Σύνοψη από το

  • Ολοκληρώθηκε η πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.
  • Στη συμβολή των οδών Μπενάκη με Πανεπιστημίου επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να απωθούν διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών.
  • Η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί μετά το πέρας της διαδήλωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Με κεντρικό σύνθημα «εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι το Σύνταγμα.

Λίγο προτού ολοκληρωθεί η διαδήλωση, η κεφαλή της πορείας προσπάθησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθεί στα Εξάρχεια, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Μπενάκη με Πανεπιστημίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών.

Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μπλοκ της διαδήλωσης κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια, όπου και ολοκληρώθηκε η πορεία.

Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

21:14 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση πίτμπουλ – «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, καθώς προσπαθεί να καταλάβει πώς συνέβη...
20:33 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Αμετακίνητοι οι αγρότες: Σχεδιάζουν μπλόκα μέχρι τις γιορτές – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής στα Μάλγαρα

Πληθαίνουν τα μπλόκα και σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς χιλιάδες τρακτέρ βρίσκοντ...
20:11 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Το εργατικό δυστύχημα ...
20:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα, το βράδυ του Σαββάτου (06/12), ανάμεσα στις αστυνομικές δ...
